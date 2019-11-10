Белгород: реконструкция перекрестка улиц Губкина-Красноармейская велась с грубыми нарушениями

СЕГОДНЯ 12:50 2019-11-10T12:50:58+03:00

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Как рассказали сотрудники Госавтоинспекции Белгорода, во время реконструкции перекрестка улиц Губкина и были выявлены нарушения. Так, отсутствовали временные дорожные знаки, горизонтальная дорожная разметка, не было информационных панно и дублирующих светофоров непосредственно на пересечении улиц.

«В соответствии с выданным представлением, администрации города Белгорода необходимо в кратчайшие сроки принять меры по устранению нарушений и созданию условий для безопасного дорожного движения на реконструируемом участке. В случае непринятия должностными лицами необходимых мер, согласно требованиям действующего законодательства, Госавтоинспекция направит соответствующие материалы в органы прокуратуры», сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что за время проведения работ этот участок дороги фигурирует в сводках, как один из самых аварийных в городе. При этом полностью перекрыть по нему движение невозможно из-за отсутствия объездных дорог. Мэр Белгорода Юрий Галдун выдал предписание, чтобы на этот перекрестке дежурили регулировщики, пока не будет установлен «умный светофор».

ИСТОЧНИК KP.RU