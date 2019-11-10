2019-11-10T11:30:34+03:00
Звезды

Ансамбль «Засосенские жемчужинки» Белгородской области завоевал гран-при международного конкурса

В награду творческому коллективу вручили сертификат на 50 тысяч рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Ансамбль «Засосенские жемчужинки» Белгородской области завоевал гран-при международного конкурса. Фото пресс-службы администрации Красногвардейского районаАнсамбль «Засосенские жемчужинки» Белгородской области завоевал гран-при международного конкурса. Фото пресс-службы администрации Красногвардейского района
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Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского национального творчества «Без границ» прошёл в Санкт-Петербурге в 16-й раз. В нем приняли участие творческие коллективы Засосенской детской школы искусств Красногвардейского района. По итогам конкурса образцовый хореографический ансамбль «Засосенские жемчужинки» (руководитель – Клавдия Перекрестова) завоевал гран-при. Об этом сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района.

В награду творческому коллективу вручили сертификат на 50 тысяч рублей для дальнейшего участия в конкурсах «Без границ». Клавдия Перекрестова удостоена медали «За заслуги в воспитании», учрежденной Межотраслевым объединенным комитетом по наградам города Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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