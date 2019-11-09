Многодетные семьи Белгородчины получат разовые выплаты на улучшение жилищных условий

СЕГОДНЯ 16:27 2019-11-09T16:27:36+03:00

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Соответствующий проект постановления Правительства Белгородской области готовится к подписанию. Средства можно будет направить на оплату затрат на жилищное строительство. Постановление распространяется на многодетные семьи, которые родили третьего и последующего ребенка в период с 1 января 2019г., сообщает пресс-служба администрации Белгородского района.

Прием заявок на получение единовременной выплаты на строительство жилья осуществляется в АО «Белгородская ипотечная корпорация». На господдержку могут рассчитывать также отдельные категории семей, которые приобрели участок для ИЖС после 1 января 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU