2019-11-09T15:36:26+03:00
Общество

Студентка НИУ «БелГУ» победила в конкурсе профессионального мастерства

В конкурсе соревновались будущие медики из разных регионов России
Ирина ТАРАСОВА
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Студентка НИУ «БелГУ» стала победительницей конкурса профессионального мастерства. Фото пресс-службы НИУ «БелГУ»Студентка НИУ «БелГУ» стала победительницей конкурса профессионального мастерства. Фото пресс-службы НИУ «БелГУ»
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Студентка медицинского колледжа медицинского института НИУ «БелГУ» Анжелика Григорьева оказалась лучшей в номинации «Демонстрация практического навыка в проведении аускультации легких». Окружной этап конкурса для студентов выпускных курсов специальности «Лечебное дело» состоялся в Рязани. В нем приняли участие будущие медики из различных учебных заведений России.

В конкурсе выявлялась теоретическая и практическая подготовка участников, определялась степень овладения общими и профессиональными компетенциями, умениями использовать их на практике. Программа включала самопрезентацию «Моя профессия – фельдшер», решение заданий в тестовой форме, демонстрацию практических навыков в симулированных условиях, обучение родственников тяжелобольных пациентов элементам ухода в домашних условиях.

Организатором конкурса выступил Всероссийский учебно-научно-методический центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию Министерства здравоохранения РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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