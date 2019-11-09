Белгородцы смогут принять участие в фестивале хип-хоп Joker

СЕГОДНЯ 11:42 2019-11-09T11:42:29+03:00

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В Белгороде 16 и 17 ноября во Дворце детского творчества пройдет хип-хоп фестиваль Joker, сообщили в мэрии Белгорода. В ходе фестиваля пройдут мастер-классы по диджеингу, созданию современной музыки, ритмической поэзии и танцам. Белгородцев от 18 и до 30 лет могут принять участие в этом развлекательном мероприятии.

Напомним, что фестиваль Joker создали еще в 1995 году. В Белгороде он проводился много лет и приобрел, широкую известность и даже международный статус. Но в 2014 году проведение фестиваля отменили. В 2019 году преподаватель творческого объединения «Четыре Четверти» Дарья Дробот получила грант (100 тысяч рублей) на возрождение проекта и сделала это!

ИСТОЧНИК KP.RU