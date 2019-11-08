2019-11-08T12:19:01+03:00
Звезды

Белгородцы одними из первых в России увидят премьерный показ киноверсии мюзикла «Монте-Кристо»

Через несколько дней фильм выйдет в мировой прокат
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: https://montecristo-musical.ru/Фото: https://montecristo-musical.ru/
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9 ноября в Белгороде состоится показ киноверсии мюзикла «Монте-Кристо» в объединенной сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино». Российские зрители первыми увидят знаменитый московский мюзикл на большом экране, а через несколько дней фильм выйдет в мировой прокат. Это событие станет подарком не только для любителей театра, но и для ценителей хорошего кино.

В съемках киноверсии принимали участие звёзды российских мюзиклов: Валерия Ланская, Игорь Балалаев, Дмитрий Ермак, Лика Рулла, Александр Маракулин и другие.

В России киноверсию мюзикла «Монте-Кристо» увидят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Волгограда, Вологды, Воронежа, Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Калининграда, Краснодара, Красноярска, Коврова, Мурманска, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Рязани, Самары, Саратова, Сочи, Ставрополя, Сургута, Сыктывкара, Тюмени, Тулы, Ульяновска, Уфы, Челябинска в объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино».

ИСТОЧНИК KP.RU

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