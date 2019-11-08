2019-11-08T10:17:17+03:00
Общество

На Белгородчине в Бобровых Дворах благоустроены дворы

Продолжается реализация проекта «Формирование комфортной городской среды»
Ирина ТАРАСОВА
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На Белгородчине в Бобровых Дворах благоустроены дворы. Фото пресс-службы администрации Гуькинского городского округаНа Белгородчине в Бобровых Дворах благоустроены дворы. Фото пресс-службы администрации Гуькинского городского округа
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Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения Губкинского городского округа информирует, что в 2019 году продолжена реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках проекта выполнено благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №№ 3, 5, 7, 12, 14 по улице Скворцова в селе Бобровы Дворы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Губкинского городского округа.

В соответствии с контрактом, заключенным между управлением жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения и ООО «Ремикс» выполнены демонтажные работы, устройство дворовых проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и установка малых архитектурных форм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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