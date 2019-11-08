В Cтарооскольском округе увековечат память воинов, погибших в Афганистане

СЕГОДНЯ 11:21 2019-11-08T11:21:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В общеобразовательной Дмитриевской школе состоялся митинг, посвященный открытию мемориальных досок воинам Юрию Зыкову и Николаю Рязанову, погибшим в Афганистане. Памятные знаки были установлены на фасаде школы, в которой учились герои. Участники митинга почтили память воинов минутой молчания и возложили живые цветы к памятным знакам, сообщила пресс-служба администрации округа.Всего в рамках проекта местной общественной организации «Союз ветеранов боевых действий» и управления образования администрации Старооскольского городского округа мемориальные доски появятся в семи школах: Дмитриевской, Монаковской, Тереховской, № 5, 6, 14 и 36.

На митинге присутствовали учащиеся и педагоги учебного заведения, родственники и друзья погибших, Иван Пикалов - руководитель Союза ветеранов боевых действий, Алексей Жилков - председатель Совета ветеранов воинов-танкистов, Владимир Кривошапов - председатель Союза десантников города Старый Оскол. В адрес земляков-афганцев звучали теплые слова, тематические творческие выступления.

ИСТОЧНИК KP.RU