В Белгороде с торгов уйдет маневровый тепловоз

СЕГОДНЯ 09:45 2019-11-08T09:45:40+03:00

На продажу также выставят трактор и арестованные легковые авто

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В Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях в ноябре на торгах будет реализовано имущество, принадлежащее должникам. Судебные приставы выставили арестованное имущество, в том числе маневровый тепловоз, трактор, бульдозер и легковые автомобили. Так, начальная продажная цена тепловоза маневрового ТЭМ2 2504, 1972 г.в., мощностью 1 200 л. с. составляет 3 363 960 руб.

Имущество по 7 лотам на общую сумму 4 474 850 рублей уйдет также с молотка. В том числе: трактор с бульдозерным оборудованием Б-10, 2012 г.в. (начальная продажная цена 1 237 000 рублей); транспортное средство «ВОЛЬВО» FH12 460, 2000 г.в.(начальная продажная цена 930 000 рублей); транспортное средство «ХИНО», 1995 г. в. (начальная продажная цена 717 000 рублей); транспортное средство ГАЗ-33106, 2013 г.в. (начальная продажная цена 531 000 рублей).

Торги состоятся 19 и 27 ноября 2019 года по адресу: ул. Мокроусова д. 6 каб.1. С полным перечнем имущества и условиями участия в торгах можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, tu31.rosim.ru.

Кроме этого, информация о проведении торгов размещена на официальном сайте УФССП России по Белгородской области (http://r31.fssprus.ru/) в подразделе «Извещения о проведении публичных торгов» раздела «Сервисы» (http://fssprus.ru/torgi/).

ИСТОЧНИК KP.RU