2019-11-07T13:26:15+03:00
Происшествия

В Белгородской области столкнулись три автомобиля

Водители «семерки» и «девятки» скончались от полученных травм
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Сегодня, 7 ноября, около 9 утра в Алексеевском районе столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, 21-летний водитель «Опеля», совершая обгон, выехал на встречную полосу и врезался в «девятку» и «семерку».

В результате ДТП 67-летний водитель «ВАЗ 2107» скончался на месте происшествия от полученных травм. А 43-летний водитель «ВАЗ 2109» скончался по дороге в больницу.

Молодой человек, управлявший «Опелем», и два его пассажира, а также пассажирка "девятки" с различными травмами доставлены в медучреждение. Полиция устанавливает причины происшествия, сообщили в пресс-службе УМВД региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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