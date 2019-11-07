2019-11-07T15:09:34+03:00
Общество

Новая детская площадка открылась в селе Иловка Белгородской области

Инициатива жителей и членов ТОС была поддержана грантовой помощью
Ирина ТАРАСОВА
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Новая детская площадка открылась в селе Иловка Белгородской области. Фото пресс-служба администрации Алексеевского городского округаНовая детская площадка открылась в селе Иловка Белгородской области. Фото пресс-служба администрации Алексеевского городского округа
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В Иловке состоялась церемония открытия детской игровой площадки, сообщила пресс-служба администрации Алексеевского городского округа. Несмотря на дождливую погоду, радостное мероприятие пришли отметить местные ребятишки и их родители. Право торжественно открыть новое место для игр и перерезать красную ленточку было предоставлено заместителю главы администрации Алексеевского городского округа Ольге Спиваковой, старосте Иловской сельской территории Елене Кореневой и юному жителю села Михаилу Кореневу.

По словам жителей, площадка стала для них и их детей долгожданным подарком, но на этом они не остановятся. В планах продолжать работу по благоустройству своей территории.

В завершении праздника всех гостей угостили теплой полевой кашей, приготовленной активистами ТОС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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