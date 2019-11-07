Сотрудники «Ростелекома» стали лучшими специалистами в Евразии по созданию оптической инфраструктуры связи

СЕГОДНЯ 12:04 2019-11-07T12:04:44+03:00

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WorldSkills Hi-Tech-2019 прошел в конце октября в Екатеринбурге. В чемпионате приняли участие специалисты 39 крупнейших российских корпораций, холдингов и предприятий – всего 738 конкурсантов из 53 регионов Российской Федерации. В рамках чемпионата также прошли соревнования Евразийского зачета WSHT-2019, в которых приняли участие молодые профессионалы из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Китая, Монголии и Ирана. Лучшими специалистами по созданию оптической инфраструктуры связи стали сотрудники «Ростелекома».

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ИСТОЧНИК KP.RU