В Шебекино появилась библиотека нового поколения

СЕГОДНЯ 12:37 2019-11-07T12:37:32+03:00

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Благодаря ремонту и приобретенному современному оборудованию библиотека начинает работу, как многофункциональное учреждение нового поколения. Теперь в учреждении есть электронный читальный зал с доступом к национальной электронной библиотеке и библиотеке «ЛитРес», зоны для кинопоказов и проведения выставок, детское пространство с местами для чтения, обучения и игр, а также зоны для индивидуального тихого чтения и релаксации.

Впервые, за долгие годы, библиотека значительно обновила фонд более чем на 3 000 экземпляров книг и превратилась в настоящий интеллектуальный центр, оснащенный скоростным интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания.

Значимость подобных проектов для культурной жизни округа отметил глава администрации Владимир Жданов: «Модельная библиотека – это не просто ремонт и закупка оборудования, но и создание нового образа деятельности, приносящего пользу людям, для которых все и задумывалось».

ИСТОЧНИК KP.RU