Белгородскому «стрелку» наркотиками вынесли обвинительный приговор

СЕГОДНЯ 16:02 2019-11-06T16:02:49+03:00

Ближайшие 7 лет и 4 месяца стрелок из рогатки проведет в колонии особого режима

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В Белгородской области Свердловский суд вынес приговор 30-летнему местному жителю за передачу наркотиков в исправительную колонию. При этом подсудимый использовал обычную рогатку, чтобы забросить наркотик. Ближайшие 7 лет и 4 месяца стрелок из рогатки проведет в колонии особого режима.

«Обстрел» из рогатки произошел в мае этого года. Тогда 30-летний мужчина вступил в сговор с неустановленными лицами о передаче в колонию свертка с марихуаной массой 13,8 грамм. Тайник был оборудован рядом со зданием колонии. Наркотик на ее территорию злоумышленник перебросил с помощью рогатки. Но операцию по переброске заметили и сразу же задержали «стрелка».

Во время заседания мужчина не отрицал факт перемещения наркотика, но попытался оспорить формулировку обвинения. Суд вменял ему незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере по предварительному сговору. А подсудимый пытался доказать, что речь идет о покушении на незаконный сбыт.

Но суд не согласился с такой формулировкой. Фигуранта дела приговорили к семи годам и четырем месяцам колонии особого режима. При этом был учтен ряд смягчающих обстоятельств и неоднократная судимость мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU