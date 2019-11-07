Белгородские школьники узнают, что общего между "Лунной сонатой" и хип-хопом

СЕГОДНЯ 09:55 2019-11-07T09:57:10+03:00

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«Культурный марафон» — это всероссийский инновационный культурно-образовательный проект, который знакомит с мировой и отечественной культурой. Организаторами проекта являются Министерство культуры, Министерство просвещения и некоторые сервисы Яндекса. В октябре в рамках проекта во многих школах и библиотеках Белгородского района прошли занятия по сценариям, разработанным экспертами по культуре. Тематика уроков разнообразна: музыка, архитектура, театр и кинематограф, сообщила пресс-служба администрации Белгородского района.

Например, работники Ближнеигуменской библиотеки организовали ряд встреч, знакомящих посетителей с проектом. С 1 по 14 ноября у школьников есть возможность пройти мультимедийные онлайн-тесты различной степени сложности (начальная, средняя и старшая школа), которые скорее знакомят с богатством мировой культуры, чем проверяют знания.

В большинстве городских и сельских поселений Белгородского района школьники уже прошли увлекательные тестирования. Участникам было предложено послушать музыкальные композиции, посмотреть отрывки из фильмов и ответить на интересные вопросы. Например, что общего между «Лунной сонатой» и современным хип-хопом, как Тарковский вдохновлялся Брейгелем, что одинаково сильно любили Дэвид Бирн и Бертольд Брехт или как Гауди строил Храм Святого Семейства?

ИСТОЧНИК KP.RU