На Белгородчине вручили коляску для двойняшек семье, родившей близнецов

СЕГОДНЯ 14:31 2019-11-06T14:31:53+03:00

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В Валуйском городском округе стало доброй традицией вручать коляски семьям, у которых родилась двойня. На этот раз счастливыми обладателями подарка стала семья из села Герасимовка – Анна и Сергей Литвиновы, сообщает пресс-служба администрации Валуйского городского округа.

27 июля в семье на свет появились прекрасные дочери Софья и Ангелина. Глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов побывал в гостях у счастливых родителей, поздравил их с рождением девочек и вручил подарки. В дополнение семье передали мягкие игрушки для Софьи и Ангелины. После обстоятельной беседы с родителями глава администрации пообещал оперативно решать проблемы молодой семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU