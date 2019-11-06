2019-11-06T15:25:23+03:00
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Старооскольский театр «Сказ» победил во Всероссийском фестивале аматорских театров

Семейный театр представил спектакль «Играем сказку»
Ирина ТАРАСОВА
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Старооскольский театр «Сказ» победил во Всероссийском фестивале аматорских театров. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа.Старооскольский театр «Сказ» победил во Всероссийском фестивале аматорских театров. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа.
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В Москве завершился V Всероссийский открытый фестиваль семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом». Он проходил при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Генерального информационного партнера МИА «Россия сегодня» – «Социальный навигатор», других организаций. Белгородскую область на фестивале представлял народный самодеятельный коллектив театр кукол «Сказ» из села Лапыгино в лице руководителя Ирины Кравец и членов ее семьи. Об этом сообщила пресс-служба администрации Старооскольского городского округа.

Фестиваль стартовал на сцене Академии живописи и изящных искусств Сергея Андрияки. Тема фестиваля была приурочена к Году театра в России – «Весь мир – театр, а люди в нем актеры». На фестиваль поступило более 50 заявок, конкурсный отбор прошли 17 семейных любительских театров: 16 из Российской Федерации и один – из Республики Кипр.Президент фестиваля - академик Национальной академии кинематографических наук и искусств, актриса Ольга Будина.

Белгородчину на фестивале представлял народный самодеятельный коллектив театр кукол «Сказ» в составе руководителя Ирины Кравец и ее семьи. Старооскольский коллектив получил путевку на участие в фестивале после победы в областном фестивале-конкурсе художественного семейного творчества «Радуга талантов» и участии в VIII областном празднике Дня семьи, любви и верности «Все начинается с любви!».

На площадке фестиваля - в Академии Акварели и изящных искусств - на суд жюри коллективом был представлен кукольный спектакль «Играем сказку». Участники театра кукол «Сказ» стали победителями в номинации «Лучший спектакль, поставленный в рамках одной семьи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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