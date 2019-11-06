2019-11-06T13:01:54+03:00
Звезды

Белгородская область на 30 миллионов создала четыре модельные библиотеки

В организации библиотечного пространства произошли кардинальные перемены
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде обновленная библиотека на улице Спортивной встречает своих первых читателей.В Белгороде обновленная библиотека на улице Спортивной встречает своих первых читателей.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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В марте 2019 года по итогам Всероссийского конкурсного отбора, на который было подано 385 заявок от 58 субъектов РФ, Белгородская область получила 30 миллионов рублей из федерального бюджета на создание 4-х модельных библиотек. Участие в национальном проекте «Культура» позволило осуществить комплексную модернизацию библиотек. Кардинальные изменения произошли в организации библиотечного пространства.

В Белгородской области деньги получили центральная районная библиотека МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа», центральная библиотека МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа», библиотека-филиал № 20 МБУК «ЦБС Белгорода», библиотеки № 14 имени митрополита Макария (Булгакова) МКУК «Старооскольская ЦБС». Капитальный ремонт в библиотеках выполнен за счет муниципальных средств.

"Комсомолка" - среди самых востребованных газет у читателей библиотеки. Фото: Ирина ТАРАСОВА

"Комсомолка" - среди самых востребованных газет у читателей библиотеки.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Сегодня вместо привычных абонементов и читальных залов белгородцы получили функциональные зоны с доступом к информационным ресурсам, оснащенные мультимедийным оборудованием.

В открытии библиотек 3-8 ноября примут участие: руководители администраций городских округов, мэр города Белгорода, представители управления культуры Белгородской области, начальники управлений, отделов культуры муниципальных территорий, специалисты Белгородской государственной универсальной научной библиотеки и другие почетные гости.

Фонд библиотеки пополнили новые современные издания. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Фонд библиотеки пополнили новые современные издания.Фото: Ирина ТАРАСОВА

7 ноября в Белгородской государственной научной библиотеке пройдет круглый стол «Модельные библиотеки региона: эффективные практики модернизации».

ИСТОЧНИК KP.RU

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