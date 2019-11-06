2019-11-06T11:59:52+03:00
Общество

Белгород: ноябрь бьет температурные рекорды

Теплая погода продержится до конца следующей недели
Ирина ТАРАСОВА
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Белгород: ноябрь бьет температурные рекорды.Белгород: ноябрь бьет температурные рекорды.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Синоптики прогнозируют: до конца следующей недели в Белгороде температура продержится на плюсовой отметке. При этом сегодня, 6 ноября, днем температура составит +16, а завтра, 7 ноября, днем будет +14 градусов, ночью температура «опустится» до +12. Белгород вновь готовится побить очередной температурный рекорд.

Со следующей недели дневная температура начнет несколько понижаться, и к выходным 16-17 ноября опустится до +2 градусов. Но настоящие морозы придут только к концу ноября. Синоптики прогнозируют, что 30 ноября днем будет -13, а ночью -14 градусов.

В целом же по России, говорят специалисты-климатологи, к высокой температуре привело вторжение субтропического тепла со Средиземного моря. К примеру, 5 ноября в Москве в этом году стало самым теплым за 140-летнюю историю наблюдений. Также ожидаются температурные рекорды в Центральной России и в Черноземье. Климатическая теплая осень продолжится еще две-три недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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