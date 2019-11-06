Белгородский плотник все же получил полагающуюся ему зарплату

СЕГОДНЯ 10:42 2019-11-06T10:42:30+03:00

Сверх того со строительной компании взыскали в качестве компенсации за моральный вред 10 тысяч рублей

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Судебные приставы помогли белгородскому бывшему строителю получить задолженность по заработной плате. В пользу плотника строительной компании взыскано 178 тысяч рублей задолженности по исполнительному производству, а также компенсация за моральный вред в размере 10 тысяч рублей.

При увольнении с работником не был произведен окончательный расчет. Белгородский районный суд обязал строительную фирму выплатить 95 тысяч рублей задолженности по заработной плате, 73 тысяч рублей доплаты за работу в сверхурочное время, а также компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей.

Исполнительный документ поступил на исполнение в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств.

Руководству компании было направлено постановление о возбуждении исполнительного производства с предупреждением, что в случае неисполнения требования исполнительного документа в установленный добровольный срок, будет взыскан исполнительский сбор, а также за неисполнение решения суда предусмотрена уголовная ответственность по ст. 315 УК РФ.

Получив положительные ответы с кредитных организаций, судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на расчетные счета должника. Задолженность по исполнительному производству была списана с банковского счета строительной компании. Денежные средства перечислены взыскателю.

ИСТОЧНИК KP.RU