2019-11-06T09:02:56+03:00
Спорт

Белгородские мальчишки сыграли в дворовой футбол в Москве

В соревнованиях приняли участие 61 команда мальчиков и 21 команда девочек
Ирина ТАРАСОВА
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Футбольная команда из Вейделевки Белгородской области сыграла во Всероссийском фестивале детского дворового футбола. Фото пресс-службы администрации Вейделевского районаФутбольная команда из Вейделевки Белгородской области сыграла во Всероссийском фестивале детского дворового футбола. Фото пресс-службы администрации Вейделевского района
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В Москве прошел финальный этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6. На поле академии «Спартак» по футболу имени Черенкова встретились команды, которые пробились через муниципальные и региональные отборы в своих регионах: 61 команда мальчиков и 21 команда девочек, сообщила пресс-служба администрации Вейделевского района. В том числе и из Белгородской области.

Всего в турнире приняли участие более 800 детей. Белгородскую область представляла команда Вейделевской спортивной школы 2005-2006 годов рождения. тренера Шаповалова. Финальный этап Фестиваля закончен 2 ноября. Среди 61 команды наши спортсмены на 7 месте. Участники Фестиваля посетили матч Российской Футбольной Премьер-Лиги «Динамо» - «Ахмат» и познакомились с достопримечательностями Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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