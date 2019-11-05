2019-11-05T17:32:56+03:00
Звезды

В Белгородском районе прошла «Ночь искусств»

Вечерами поэзии, музыкальными вернисажами, выставками, викторинами, фотозонами, мастер-классами, спектаклями удивили белгородцев
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородском районе прошла «Ночь искусств». Фото пресс-службы администрации Белгородского районаВ Белгородском районе прошла «Ночь искусств». Фото пресс-службы администрации Белгородского района
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В прошедшие выходные культурные учреждения городских и сельских поселений района подключились к Всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году она прошла под знаком Дня народного единства, а ее тема звучала так – «Искусство объединяет».

Мероприятия в рамках акции прошли по всей стране. Не остался в стороне и Белгородский район. Вечерами поэзии, музыкальными вернисажами, выставками, викторинами, фотозонами, мастер-классами, спектаклями и многим другим удивляли библиотеки, центры культурного развития, сельские клубы и дома культуры района в эту особенную ночь.

Например, Центр культурного развития поселка Новосадовый совместно с библиотекой продемонстрировали зрителям увлекательную программу, посвященную творчеству Василия Макаровича Шукшина. Разнообразной программой в эту ночь порадовал и Разуменский Центр культурного развития имени Елисеева. Участники посетили музыкальный чердак для полуночников, виртуальную галерею, мастер-класс по художественному творчествуи многое другое. Сотрудники Пушкарской поселенческой библиотеки и местного Центра культурного развития провели для жителей яркую и современную тематическую программу. Гости вечера смогли поучаствовать в арт-батле «Битва художников», посетить мастер-класс «Акриловая заливка», а также попробовали свои творческие способности в написании коротких и смешных стишков.

Не остался в стороне и Год театра в России. Многие культурные учреждения, посвятили свою программу именно театральной тематике. Для юных жителей Детская районная библиотека подготовила интерактивную выставку и фотозону «Волшебный мир кулис», которые познакомили ребят с миром театра и помогли примерить на себя роль «актера-кукольника». Также дети с радостью посетили видеосалон «Как создавались любимые мультфильмы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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