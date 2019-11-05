В Губкине прошел Суперкубок России по современным танцам

СЕГОДНЯ 17:10 2019-11-05T17:10:47+03:00

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Суперкубок России по современным танцевальным направлениям, состоявшийся в городе Губкин, собрал полторы тысячи участников из 19 регионов нашей страны, сообщила пресс-служба администрации Губкинского городского округа. Хип-хоп, эстрадный танец, черлидинг, фламенко, степ, фьюжен, джаз франк – в этих номинациях состязались танцоры разных возрастных категорий, ставшие уже чемпионами Европы, мира, - и самые юные, воспитанники детских садов.

Высокая организованность, наличие творческих и спортивных арен самого высшего уровня, профессиональное судейство, радушный прием губкинцев были отмечены участниками Суперкубка России по современным танцевальным направлениям и многочисленными зрителями.

Подобные соревнования –это колоссальная возможность для всех танцоров, особенно для юных, получить новые знания, обменяться опытом со своими коллегами из разных городов России.Праздник танца в Губкине состоялся и запомнится всем фейерверком ярких впечатлений от красочных номеров, новыми творческими возможностями, заслуженными наградами и признанием.

ИСТОЧНИК KP.RU