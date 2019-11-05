В центре Белгорода 7 ноября перекроют несколько улиц

СЕГОДНЯ 16:10 2019-11-05T16:10:58+03:00

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Из-за мероприятий, посвященных 102-й годовщине Октябрьской революции в Белгороде 7 ноября будут перекрыты несколько улиц. Как сообщает мэрия Белгорода, в связи с проведением праздничного шествия, принято решение ограничить остановку и стоянку транспортных средств уже 6 ноября с 22:00 и до окончания мероприятия: по Гражданскому проспекту (от улицы Князя Трубецкого до улицы Попова), по улице Попова (от проезда к зданию правительства Белгородской области до улицы Харьковская), по улице Харьковская (от улицы Попова до улицы Супруновская).Отмечается, что данное ограничение не коснется автомобилей экстренных служб.

7 ноября движение на выше перечисленных улицах будет перекрыто с 15:00. Автомобилистам рекомендуют заранее выбирать маршрут движения. Объехать перекрытые участки дороги можно по проспекту Славы, улице Преображенская, улице Белгородского полка, проспекту Богдана Хмельницкого.

ИСТОЧНИК KP.RU