В Старом Осколе в праздновании Дня народного единства приняла участие шоу-группа мажореток

СЕГОДНЯ 15:04 2019-11-05T15:04:33+03:00

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В Старом Осколе в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню народного единства, приняла участие шоу-группа мажореток, которая была создана благодаря грантовой программе «Стальное дерево» благотворительного фонда «Милосердие». Коллектив входит в состав единственного профессионального духового оркестра округа.

Инициатор создания шоу-группы – коллектив центра культурного развития «Молодежный». Деньги гранта в размере 300 тысяч были направлены на приобретение костюмов. Для 10 оскольчанок, которые вошли в состав шоу-группы, приобрели кивера, доломаны, юбки, накидки и сапоги. Костюмы и обувь сшили на заказ. Цветовую гамму выбрали неординарную – золото с бирюзой.

Заместитель директора ЦКР «Молодежный» Олеся Маханек подчеркнула:

- Мы хотим сделать выступления оркестра более зрелищными и выразительными. Поэтому на базе нашего духового оркестра и была создана шоу-группа мажореток. Благодаря живому звучанию инструментов и захватывающему шоу, шествия, парады и церемонии станут более торжественными, а мероприятия - яркими и оригинальными, тем самым привлекая требовательных зрителей всех возрастов.

Отметим, что духовой оркестр ЦКР «Молодежный» на протяжении нескольких лет участвует в различных церемониях, парадах, народных гуляниях и многих других мероприятиях не только Старооскольского округа и Белгородской области, но и других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU