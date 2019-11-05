Белгородские энергетики за 9 месяцев на реконструкцию сетей направили 270 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:44 2019-11-05T11:44:44+03:00

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За 9 месяцев «Россети Центр Белгородэнерго» модернизировал свыше 80 км ветхих и отслуживших свой срок сетей и порядка 30 трансформаторных подстанций 0,4-10 кВ в населенных пунктах региона. На эти цели направлено 270 млн рублей.

Работы по реконструкции ЛЭП проводились в Белгородском, Волоконовском, Валуйском, Ровеньском, Борисовском районах и областном центре.

В Белгороде энергетики модернизировали свыше 25 километров воздушных и кабельных ЛЭП, повысив надежность электроснабжения категорийных и социально значимых потребителей, в том числе центра города.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Порядка 4 км линий модернизировано в поселке Разумное. Новая кабельная линия 6 кВ протяженностью 0,8 км построена в рамках программы выноса сетей с территорий школ и детских садов.

В Борисовском районе энергетики реконструировали более 16 км ВЛ, установили 2 комплектные и 3 столбовые трансформаторных подстанции, что позволило улучшить надежность и качество электроснабжения районного центра и микрорайонов ИЖС.

В селе Храпово Валуйского района модернизировано свыше 12 км сетей с заменой на СИП 174 вводов в дома потребителей, установкой пяти трансформаторных подстанций и 4 шкафов управления наружным освещением.

Еще порядка 3 км ВЛ 0,4 кВ модернизировано в Волоконовке по улицам 60 лет Октября и Первогвардейская.

Комплексная модернизация сетей населенных пунктов региона проводится ежегодно. Она позволяет оптимизировать существующие схемы электроснабжения, единовременно устранить все недостатки в работе сетевого комплекса и тем самым повысить надежность электроснабжения городских и сельских территорий.