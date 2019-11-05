2019-11-05T13:05:30+03:00
Общество

В селе Щелоково Белгородчины захоронены останки погибших в Великую Отечественную воинов

Из 39 воинов удалось распознать только одного
Ирина ТАРАСОВА
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В селе Щелоково Белгородчины захоронены останки погибших в Великую Отечественную воинов. Фото пресс-службы администрации Прохоровского района.В селе Щелоково Белгородчины захоронены останки погибших в Великую Отечественную воинов. Фото пресс-службы администрации Прохоровского района.
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Вчера в селе Щелоково прошел торжественно-траурный митинг, посвященный захоронению останков 39 воинов Великой Отечественной войны. Они были обнаружены участниками историко-поискового клуба "Огненная дуга". Только одного солдата удалось распознать. Участие в мероприятии приняли первый заместитель главы администрации Прохоровского района по социально-культурному развитию Светлана Наплёкова, руководитель поискового клуба Алексей Шевченко, вдова одного из погибших, гости и жители Прохоровского района.

Как сообщила пресс-служба администрации Прохоровского района, участники митинга возложили цветы и венки к могиле в знак вечной памяти односельчан о подвиге, совершенном солдатами более 70 лет назад. Напомним, историко-поисковый клуб «Огненная дуга» осуществляет поиск воинов, павших при защите Отечества, их родственников, а также организует и проводит торжественное захоронение с отданием воинских почестей их останкам в местах военных мемориалов, проводит военно-патриотическую работу.

Клуб создан 4 августа 1996г в городе Белгороде. Начиная с лета 1996 г. он принимает активное участие в проводимых мероприятиях - "Вахтах Памяти" в Белгородской, Курской, Калужской, Смоленской, Московской областях, а так же в республике Беларусь. Участниками клуба было найдено и перезахоронено около 15000 бойцов и офицеров Красной Армии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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