2019-11-05T11:19:41+03:00
Происшествия

В Белгороде груженый «КамАЗ» перевернулся на кольце возле авторынка

Тяжелая машина опрокинулась на бок, высыпав из кузова несколько тонн земли
Ирина ТАРАСОВА
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Фото сообщества "Авто Белгород" ВКонтакте.Фото сообщества "Авто Белгород" ВКонтакте.
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Белгородские «кольца» не случайно вызывают нарекания у водителей – проехать по ним, особенно в дождливую слякотную погоду, всегда непросто. В подтверждение тому, что ситуацию давно пора менять, явилось очередное ДТП. На этот раз с участием «КамАЗа», который вез землю. Сама машина опрокинулась на бок, земля рассыпалась. К счастью, никто, в том числе и водитель, не пострадал. ДТП произошло 4 ноября на кольце возле авторынка.

На место происшествия прибыл манипулятор, чтобы помочь водителю «КамАЗа» поднять тяжелый автомобиль.

На кольце образовался небольшой затор, благо день был выходным. На место выехали спецслужбы, чтобы выяснить причину ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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