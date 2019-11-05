В Губкине экс-сотрудника оператора сотовой связи осудили за нарушение тайны переговоров

СЕГОДНЯ 10:13 2019-11-05T10:13:48+03:00

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В Губкине бывший руководитель офиса обслуживания и продаж одного из операторов сотовой связи признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Приговором суда 25-летней жительнице Губкина назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ.

Следствие и суд установили, что в апреле 2019 года подсудимая без судебного решения использовала свой логин и пароль, чтобы войти в информационную систему оператора сотовой связи. Получив доступ к конфиденциальной информации, она произвела выгрузку детализации о соединениях одного из пользователей, а затем через сеть Интернет передала эти сведения заинтересованному лицу. При этом было нарушено гарантированное Конституцией РФ право абонента на неприкосновенность частной жизни, в том числе тайну телефонных переговоров.

За свои услуги экс-сотрудник оператора сотовой связи получила незначительное денежное вознаграждение. Преступление было выявлено сотрудниками УМВД России по Белгородской области при содействии службы безопасности оператора сотовой связи, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU