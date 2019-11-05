Белгородская строительная фирма заплатила более 10 миллионов рублей долга

СЕГОДНЯ 09:22 2019-11-05T09:22:18+03:00

Но чтобы погасить долг, судебным приставом пришлось наложить арест на 21 единицу транспорта, земельные участки и автомобиль «Range Rover»

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Белгородские судебные приставы списали со счета строительной организации более 10 миллионов долга в пользу юридического лица. При этом судебным приставам пришлось обратить взыскание на расчетные счета, вынести запрет на совершение регистрационных действий в отношении 21 единицы автотранспортных средств, а также земельные участки, принадлежащие организации. Кроме этого, был наложен арест на автомобиль «Range Rover» и вручено требование о предоставлении иных транспортных средств для составления акта описи и ареста.

Накануне исполнительный документ, выданный Арбитражным судом Москвы, о взыскании с белгородской строительной организации 10 миллионов 156 тысяч рублей поступил на исполнение в Межрайонный отдел судебных приставов по взысканию особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области.

Несмотря на то, что руководство организации было уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено об уголовной ответственности за неисполнение решение суда, долг в установленный добровольный срок не рогасили.

Денежные средства на расчетный счет организации поступили после принятых мер. Они были списаны судебным приставом-исполнителем в счет погашения задолженности по исполнительному производству. За несвоевременное исполнение решение суда с организации также взыскан исполнительский сбор в размере 710 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU