В Вейделевке Белгородской области прошел конкурс «Лучший парикмахер»

СЕГОДНЯ 14:39 2019-11-04T14:39:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В целях развития и популяризации предпринимательства на территории области, в рамках межмуниципального сотрудничества, в Центре культурного развития посёлка Вейделевка прошел конкурс «Лучший парикмахер». В конкурсе приняли участие мастера парикмахерского дела из трех районов Белгородской области: Ровеньского, Вейделевского и Красногвардейского. Ровеньский район представила индивидуальный предприниматель – парикмахер Алёна Помарайкина, сообщает пресс-служба администрации Ровеньского района.

Конкурсантам предстояло за один час придумать прическу и реализовать её на модели. Конкурсное жюри подвело итоги и места распределились следующим образом:1 место - Ровеньский район; 2 и 3 место Вейделевский район; 4 место занял мастер из Красногвардейского района. Мастер из Ровеньского района Алёна Помарайкина стала победителем.

ИСТОЧНИК KP.RU