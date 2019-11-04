2019-11-04T14:39:49+03:00
Общество

В Вейделевке Белгородской области прошел конкурс «Лучший парикмахер»

Победителем стала мастер из Ровеньского района
Ирина ТАРАСОВА
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В посёлке Вейделевка Белгородской области прошел конкурс «Лучший парикмахер». Фото пресс-службы администрации Ровеньского районаВ посёлке Вейделевка Белгородской области прошел конкурс «Лучший парикмахер». Фото пресс-службы администрации Ровеньского района
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В целях развития и популяризации предпринимательства на территории области, в рамках межмуниципального сотрудничества, в Центре культурного развития посёлка Вейделевка прошел конкурс «Лучший парикмахер». В конкурсе приняли участие мастера парикмахерского дела из трех районов Белгородской области: Ровеньского, Вейделевского и Красногвардейского. Ровеньский район представила индивидуальный предприниматель – парикмахер Алёна Помарайкина, сообщает пресс-служба администрации Ровеньского района.

Конкурсантам предстояло за один час придумать прическу и реализовать её на модели. Конкурсное жюри подвело итоги и места распределились следующим образом:1 место - Ровеньский район; 2 и 3 место Вейделевский район; 4 место занял мастер из Красногвардейского района. Мастер из Ровеньского района Алёна Помарайкина стала победителем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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