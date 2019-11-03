2019-11-03T17:50:30+03:00
Экономика

У белгородской «Ротонды» начался ремонт дороги

Новое покрытие появится до кольцевого пересечения со стороны северного подъезда
Ирина ТАРАСОВА
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Фото сообщества "Авто Белгород" ВКонтакте.Фото сообщества "Авто Белгород" ВКонтакте.
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У Ротонды» со стороны северного подъезда до кольцевого пересечения на объездной дороге начался ремонт. Как пишут в сообществе «Авто Белгород» ВКонтакте, работает крупная техника, дорожники планируют не только заменить старый асфальт, но и нанести разметку, установить знаки и обустроить придорожную территорию.

Всего же на ремонт участка дороги от кольцевой развязки, что у «Ротонды», и до кольцевого пересечения северного подхода к объездной дороге «Северо-Восточный обход города Белгорода» власти города намерены потратить почти 25 миллионов рублей. Деньги на эти цели выделят из городского бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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