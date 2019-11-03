2019-11-03T17:28:54+03:00
Общество

В селе Погромец Белгородчины искали клад

Для достижения цели пришлось пройти через серьезные испытания
Ирина ТАРАСОВА
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В селе Погромец Белгородчины искали клад. Фото пресс-службы администрации Волоконовского районаВ селе Погромец Белгородчины искали клад. Фото пресс-службы администрации Волоконовского района
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В Центре культурного развития села Погромец прошла квест-игра для детей «В поисках клада». Игра позволила участникам почувствовать себя искателем сокровищ, капитаном корабля, вождем племени или шпионом, сообщает пресс-служба администрации Волоконовского района.

Для достижения цели игры нужно было пройти ряд испытаний - находить спрятанные тайные записки и выполнять задания. В ходе мероприятия ребята ответили на вопросы викторины «Времена года», отгадали загадки в стихотворной форме, разгадали кроссворд на морскую тему и приняли участие в игре «Угадай песню».

Захватывающим для детей стал сам процесс поиска подсказок. Организаторы и ребята очень сплотились во время игры. В тёплой дружеской атмосфере все получили отличный заряд бодрости и море положительных эмоций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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