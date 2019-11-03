2019-11-03T13:40:30+03:00
Общество

В Старом Осколе "красят" газоны

Жители города озаботились тем, что коммунальщики приступили к покраске газона
Ирина ТАРАСОВА
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В Старом Осколе приступили к "покраске" газонов.В Старом Осколе приступили к "покраске" газонов.Фото: Скриншот с видео
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Видео «покраски» земли опубликовал на своей странице в Facebook глава администрации Старооскольского городского округа Александр Сергиенко. Опубликованные кадры сразу же вызвали бурное обсуждение среди горожан. Многие горожане подумали, что землю зачем-то стали красить. Пришлось объяснять главе администрации особо «бдительным» старооскольцам, что траву коммунальщики не собираются красить,. Такова современная технология озеленения - гидропосев травы.

Напомним, что не так давно в Белгороде власти объявили, что отказываются от газонов, так как их обслуживание обходится недешево. На месте газонов в дальнейшем появятся кустарники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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