Белгородца подозревают в мошенничестве при продаже квартиры

СЕГОДНЯ 14:19 2019-11-02T14:19:00+03:00

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В УМВД России по г. Белгороду обратилась женщина 32 лет. Она сообщила полиции, что стала жертвой обмана при приобретении в Белгороде квартиры. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 56-летний житель Белгорода.

По предварительным данным, мужчина продал свою квартиру два раза. Подозреваемый нашел покупательницу на жилье, которое ему уже не принадлежало, через знакомых. Подписав договор купли-продажи, потерпевшая передала злоумышленнику 6,5 миллионов рублей. Получив на руки денежные средства, мужчина перестал выходить на связь.

При оформлении квартиры женщина узнала, что она принадлежит другому собственнику. Выяснилось, что похищенные у потерпевшей денежные средства злоумышленник потратил на погашение долгов. Следственным отделом СУ УМВД России по г. Белгороду в отношении подозреваемого в озбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU