2019-11-02T10:56:44+03:00
Общество

Орфография, Пунктуация и Лексика обучают детей Белгородчины русскому языку

В области проходят представления «И мы сохраним тебя, русская речь»
Ирина ТАРАСОВА
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Орфография, Пунктуация и Лексика обучают детей Белгородчины русскому языку. Фото пресс-службы администрации Белгородского районаОрфография, Пунктуация и Лексика обучают детей Белгородчины русскому языку. Фото пресс-службы администрации Белгородского района
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Спектакль уже посмотрели юные жители поселков Новосадовый, Разумное и Майский Белгородского района. Представление, направленное на борьбу со сквернословием, подготовил творческий коллектив Майского районного Дома культуры, сообщает пресс-служба администрации Белгородского района. Герои спектакля — специальные агенты русского языка под кодовыми именами Орфография, Пунктуация и Лексика. Вместе с ними ребята в игровой форме вспоминают правила русского языка, исправляют опечатки в словах, расставляют знаки препинания, а также избавляются от ошибок, слов-паразитов и ненормативной лексики. «Школьники не только наблюдают за представлением из зала, но и активно участвуют в нем. Это их увлекает и помогает лучше понять и запомнить правила. Многие проявляют себя, как настоящие знатоки родной речи», — отмечают организаторы. В конце представления все участники получают тематические буклеты с цитатами о великом и могучем русском языке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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