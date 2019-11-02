На Белгородчине прошел праздник народного творчества «Родничок»

СЕГОДНЯ 10:39 2019-11-02T12:54:05+03:00

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Праздник народного творчества «Родничок» прошел в Валуйском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа. В ярком празднике приняли участие дети и подростки из Детских школ искусств, сельских Домов культуры, районного Дворца культуры и спорта и городского Центра культурного развития. Эти ребята занимаются изучением фольклорного творчества и этнографии, исполняют народные песни и танцы, играют на народных инструментах.

С напутственными словами к юным артистам обратилась заместитель главы администрации Валуйского городского округа по социальным вопросам Ирина Дуброва. Она пожелала участникам творческих успехов и новых достижений в сфере изучения народной культуры.

Для любителей народного творчества в фойе была организована выставка работ декоративно-прикладного искусства различных жанров. Здесь можно было увидеть поделки из бисера, дерева, природных материалов, куклы и игрушки из ткани, созданные руками ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU