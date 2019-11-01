2019-11-01T18:16:38+03:00
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В мастерских Дома ремесел Белгородского района обучают декоративно-прикладному творчеству и изобразительному искусству

Здесь выявляют самобытных мастеров и ремесленников
Ирина ТАРАСОВА
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В мастерских Дома ремесел Белгородского района обучают декоративно-прикладному творчеству и изобразительному искусству. Фото пресс-службы администрации Белгородского районаВ мастерских Дома ремесел Белгородского района обучают декоративно-прикладному творчеству и изобразительному искусству. Фото пресс-службы администрации Белгородского района
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Деятельность Дома ремесел Белгородского района имени Пупыниной направлена на сохранение и развитие декоративно-прикладного творчества и народных ремесел, на выявление самобытных мастеров, ремесленников, сообщает пресс-служба администрации Белгородского городского округа.

Создавать оригинальные работы собственными руками, воплощать интересные креативные задумки, вдохновляясь произведениями искусства и литературы – все это является неотъемлемой частью жизни многих жителей района. Уже традиционно на базе этого учреждения проходят творческие занятия для специалистов культурно-досуговых учреждений и всех желающих.

На одном из последних практических занятий участники пробовали свои силы в изготовлении народного женского головного убора – бархатника. А дети младшего школьного возраста увлеклись таким направлением, как бисерное рукоделие.

Другие воспитанники Дома ремесел попали в настоящую волшебную сказку, погружаясь в творчество Александра Волкова, который написал свою удивительную повесть «Волшебник Изумрудного города». Для большего вдохновения маленькие художники прослушали аудио-версию сказки, познакомившись с героями произведения. Свои впечатления юные творцы кружка «Акварелька» перенесли на бумагу, оставив на память яркие и красочные рисунки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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