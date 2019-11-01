Совет депутатов Губкинского городского округа выбрал главу администрации округа

СЕГОДНЯ 17:41 2019-11-01T17:41:04+03:00

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Главным вопросом повестки дня двадцатой сессии Совета депутатов стало подведение итогов конкурса на замещение должности главы администрации Губкинского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа. В работе сессии приняли участие первый заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, другие официальные лица.

Кандидаты на пост главы администрации представили свои программы социально-экономического развития городского округа на 2020-2022 годы. Перед депутатским корпусом выступили три претендента: директор ООО «Жилком-Гарант» Константин Волков, исполняющий обязанности главы администрации городского округа Андрей Гаевой, глава Богословской территориальной администрации Иван Глухенко.

Кандидатам были заданы вопросы по программам и по их видению развития городского округа. Состоялось обсуждение выдвинутых кандидатур. После выступлений было проведено тайное голосование, по итогам которого победителем конкурса на замещение должности главы администрации был признан Андрей Гаевой. Решением Совета депутатов Андрей Гаевой назначен на должность главы администрации Губкинского городского округа с заключением соответствующего контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU