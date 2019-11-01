Белгородчину посетят сотрудники проектного офиса Российской государственной библиотеки

СЕГОДНЯ 17:13 2019-11-01T17:13:20+03:00

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В период с 5 по 9 ноября запланирован рабочий визит в Белгородскую область сотрудников проектного офиса Российской государственной библиотеки по созданию модельных муниципальных библиотек. В ходе визита предусмотрено торжественное открытие библиотек, модернизированных в рамках реализации национального проекта «Культура» в Белгороде, Шебекино и Алексеевке.

В открытии библиотек примут участие руководители администраций городских округов, мэр г Белгорода, представители управления культуры Белгородской области и другие гости.

Министерством культуры России в марте 2019 года проведен конкурсный отбор на предоставление межбюджетных трансфертов для создания модельных муниципальных библиотек в 2019. Для участия в конкурсном отборе было подано 385 заявок от 58 субъектов Российской Федерации. Победителями признано 110 библиотек из 38 регионов. Белгородской области по итогам конкурсного отбора из федерального бюджета выделено 30,0 млн рублей на создание четырех модельных библиотек.

Участие в проекте позволило осуществить комплексную модернизацию библиотек. Кардинальные изменения произошли в организации библиотечного пространства. Вместо привычных абонементов и читальных залов созданы функциональные зоны с доступом к информационным ресурсам, оснащенные мультимедийным оборудованием, где будут проходить бесплатные курсы компьютерной грамотности для пожилых людей, другие мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU