2019-11-01T16:44:49+03:00
Здоровье

В Старооскольском городском округе можно подлечиться в «Санатории на дому»

Жителям села Роговатое оказано 250 социальных и медицинских услуг
Ирина ТАРАСОВА
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В Старооскольском городском округе можно подлечиться в «Санатории на дому». Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округаВ Старооскольском городском округе можно подлечиться в «Санатории на дому». Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
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Специалистами Комплексного центра социального обслуживания населения и окружной больницы Святителя Луки Крымского на территории села Роговатое Старооскогльского городского округа организовано предоставление услуг с использованием стационарозамещающей технологии «Санаторий на дому». Об этом сообщила пресс-служба администрации округа. Суть проекта в том, что у пожилых маломобильных людей, которые не могут по состоянию здоровья съездить в санаторий, теперь появилась возможность получить социально-медицинскую помощь на дому. Она подразумевает целый ряд оздоровительных мероприятий, проводимых медицинскими и социальными работниками, специалистами по социальной работе и психологами.

«Санаторий на дому» – это выполнение медицинских процедур по назначению лечащего врача и проведение занятий по адаптивной физкультуре, массаж и оздоровительная гимнастика, консультации по вопросам поддержания и сохранения здоровья, помощь в обеспечении лекарствами и изделиями медицинского назначения и многое другое. Курс оздоровления составляет 10 дней.

На сегодняшний день стационарозамещающей технологией «Санаторий на дому» на территории Старооскольского городского округа уже воспользовались пять жителей села Роговатого. Им оказано 250 социальных и медицинских услуг. А с 28 октября ещё пять человек пожилого возраста, уже из села Городище оздоровляются в домашних условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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