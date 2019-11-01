В Старооскольском городском округе можно подлечиться в «Санатории на дому»

СЕГОДНЯ 16:44 2019-11-01T16:44:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалистами Комплексного центра социального обслуживания населения и окружной больницы Святителя Луки Крымского на территории села Роговатое Старооскогльского городского округа организовано предоставление услуг с использованием стационарозамещающей технологии «Санаторий на дому». Об этом сообщила пресс-служба администрации округа. Суть проекта в том, что у пожилых маломобильных людей, которые не могут по состоянию здоровья съездить в санаторий, теперь появилась возможность получить социально-медицинскую помощь на дому. Она подразумевает целый ряд оздоровительных мероприятий, проводимых медицинскими и социальными работниками, специалистами по социальной работе и психологами.

«Санаторий на дому» – это выполнение медицинских процедур по назначению лечащего врача и проведение занятий по адаптивной физкультуре, массаж и оздоровительная гимнастика, консультации по вопросам поддержания и сохранения здоровья, помощь в обеспечении лекарствами и изделиями медицинского назначения и многое другое. Курс оздоровления составляет 10 дней.

На сегодняшний день стационарозамещающей технологией «Санаторий на дому» на территории Старооскольского городского округа уже воспользовались пять жителей села Роговатого. Им оказано 250 социальных и медицинских услуг. А с 28 октября ещё пять человек пожилого возраста, уже из села Городище оздоровляются в домашних условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU