Белгородку при покупке квартиры кинули на 6,5 миллионов рублей
В полицию Белгорода обратилась 32-летняя женщина. Она сообщила, что при покупке в городе жилплощади столкнулась с обманом.
Злоумышленника уже задержали. Им оказался 56-летий местный житель. По версии следствия, он дважды продал свою квартиру. Не подозревая подвоха, женщина подписала договор купли продажи и передала злоумышленнику 6,5 миллионов рублей. Получив деньги, он перестал выходить на связь, а похищенными средствами погасил свои долги. Приступив к оформлению жилья, горожанка узнала, что у него уже есть собственник.
Подозреваемому инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. Они рискует лишиться свободы на срок до десяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU