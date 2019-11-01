Белгородку при покупке квартиры кинули на 6,5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:18 2019-11-01T15:22:03+03:00

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В полицию Белгорода обратилась 32-летняя женщина. Она сообщила, что при покупке в городе жилплощади столкнулась с обманом.

Злоумышленника уже задержали. Им оказался 56-летий местный житель. По версии следствия, он дважды продал свою квартиру. Не подозревая подвоха, женщина подписала договор купли продажи и передала злоумышленнику 6,5 миллионов рублей. Получив деньги, он перестал выходить на связь, а похищенными средствами погасил свои долги. Приступив к оформлению жилья, горожанка узнала, что у него уже есть собственник.

Подозреваемому инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. Они рискует лишиться свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU