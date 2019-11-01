За прошедшие сутки белгородские спасатели ликвидировали 13 пожаров

СЕГОДНЯ 13:34 2019-11-01T14:45:45+03:00

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Как сообщают в региональном ГУ МЧС, основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем и неправильное использование электроприборов.

В Белгороде спасатели выехали на вызов о пожаре в дачном домике. Огонь повредил мебели и вещи, крыша обрушилась. В результате происшествия погибла 50-летняя женщина. Причиной пожара могло стать неправильное использование печи. Также в Белгороде на Богданке загорелся автомобиль. Огонь повредил моторный отсек. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования машины.

В селе Ольховатка Губкинского городского округа горел стог соломы на площади около 100 квадратных метров. Вероятно, это был поджог, виновного устанавливают.

В Новом Осколе пожар повредил стену гаража. По предварительным данным, причиной возгорания стали недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. В Чернянке сгорел вагончик со строительными материалами. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Сегодня ночью в Старом Осколе горел строительный вагончик. А ближе к утру поступило сообщение о пожаре в бане. Огонь повредил парную и кровлю. Предварительной причиной стало неправильное обращение с печью.

Кроме того, за прошедшие сутки сотрудники МЧС 5 раз выезжали тушить сухую траву, камыш и мусор в Старооскольском, Грайворонском, Новооскольском и Шебекинском городских округах, а также в поселке Ровеньки.

ИСТОЧНИК KP.RU