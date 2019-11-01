Полицейский из Белгорода вышел в финал конкурса «Народный участковый – 2019»
1 ноября стартовал третий этап конкурса «Народный участковый – 2019». Он проводится МВД России и «Комсомольской правдой уже в девятый раз». Среди тех, кто вышел на финишную прямую полицейский из Белгорода Иван Гимонов.
На счету нашего Анискина десятки пресеченный административных правонарушений и 17 раскрытых преступлений. По мнению Ивана Гимонова, главное качество, которым должен обладать страж порядка - быть внимательным к людям.
«Никогда нельзя оставлять человека наедине с его проблемами. Наше предназначение и состоит в том, чтобы успеть предотвратить беду, вовремя прийти на помощь», - считает полицейский.
Подробнее познакомиться с его личным делом и поддержать Ивана Гимонова голосом белгородцы могут на сайте «КП». Для этого перейдите по ссылке и авторизуйтесь через соцсеть.
ИСТОЧНИК KP.RU