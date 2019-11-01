2019-11-01T11:28:00+03:00
Общество

Полицейский из Белгорода вышел в финал конкурса «Народный участковый – 2019»

Поддержать Ивана Гимонова жители региона могут, поучаствовав в онлайн-голосовании
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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1 ноября стартовал третий этап конкурса «Народный участковый – 2019». Он проводится МВД России и «Комсомольской правдой уже в девятый раз». Среди тех, кто вышел на финишную прямую полицейский из Белгорода Иван Гимонов.

На счету нашего Анискина десятки пресеченный административных правонарушений и 17 раскрытых преступлений. По мнению Ивана Гимонова, главное качество, которым должен обладать страж порядка - быть внимательным к людям.

«Никогда нельзя оставлять человека наедине с его проблемами. Наше предназначение и состоит в том, чтобы успеть предотвратить беду, вовремя прийти на помощь», - считает полицейский.

Подробнее познакомиться с его личным делом и поддержать Ивана Гимонова голосом белгородцы могут на сайте «КП». Для этого перейдите по ссылке и авторизуйтесь через соцсеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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