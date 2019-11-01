2019-11-01T11:06:30+03:00
Происшествия

В Белгороде поймали вора-форточника

Злоумышленник похитил из дома пенсионера инструменты
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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С заявлением о краже в полицию обратился 64-летний мужчина. Пенсионер сообщил, что из его дома похитили инструменты. Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался судимый за аналогичные преступления 35-летний житель города.

По предварительным данным, злоумышленник заметил, что в доме пенсионера приоткрыта форточка, и забрался в жилье. Похитив со стола дрель и болгарку стоимостью около пяти тысяч рублей, он скрылся. Инструменты подозреваемый впоследствии продал за символическую сумму.

За кражу с незаконным проникновением в жилище Следственным управлением УМВД города в отношении него возбуждено уголовное дело. Форточник рискует лишиться свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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