Профориентационные каникулы организовали для школьников в НИУ «БелГУ»
Путешествие в мир профессий для школьников организовали сотрудники Высшей школы управления совместно с институтом экономики и управления в рамках образовательного интенсива «PROFканикулы». По задумке организаторов «PROFканикулы» помогут сформировать у обучающихся представление о стратегическом планировании профессиональной и жизненной траектории.
В рамках интенсива его участники познакомятся с миром профессий будущего и прогнозами развития рынка труда. Все четыре дня работы школьников ждет насыщенная образовательная программа, включающая более 15 мероприятий: тренинги, мастер-классы, интерактивные лекции, игры, форсайт-сессии, квест по университету.
Для школьников будет организована экскурсия по университету, кафедрам института экономики и управления. Преподаватели расскажут будущим абитуриентам о том, что ждет студентов во время обучения, чем живет университет, какие перспективы ожидают его выпускников, а также помогут учащимся выстроить их профессиональные траектории развития.
ИСТОЧНИК KP.RU