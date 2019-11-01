Профориентационные каникулы организовали для школьников в НИУ «БелГУ»

СЕГОДНЯ 09:16 2019-11-01T09:16:21+03:00

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Путешествие в мир профессий для школьников организовали сотрудники Высшей школы управления совместно с институтом экономики и управления в рамках образовательного интенсива «PROFканикулы». По задумке организаторов «PROFканикулы» помогут сформировать у обучающихся представление о стратегическом планировании профессиональной и жизненной траектории.

В рамках интенсива его участники познакомятся с миром профессий будущего и прогнозами развития рынка труда. Все четыре дня работы школьников ждет насыщенная образовательная программа, включающая более 15 мероприятий: тренинги, мастер-классы, интерактивные лекции, игры, форсайт-сессии, квест по университету.

Для школьников будет организована экскурсия по университету, кафедрам института экономики и управления. Преподаватели расскажут будущим абитуриентам о том, что ждет студентов во время обучения, чем живет университет, какие перспективы ожидают его выпускников, а также помогут учащимся выстроить их профессиональные траектории развития.

ИСТОЧНИК KP.RU