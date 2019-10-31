2019-10-31T18:53:09+03:00
Общество

Потерпевшему в ДТП возмещен моральный вред

Суд обязал выплатить моральный вред в размере 50 тысяч рублей и расходы на сумму 7 тысяч рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Потерпевшему в ДТП возмещен моральный вред.Потерпевшему в ДТП возмещен моральный вред.
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Белгородские судебные приставы взыскали моральный вред с владельца автотранспортного средства, которое участвовало в дорожно-транспортном происшествии.

В результате выезда на встречную полосу, произошло столкновение двух автомобилей в Тульской области. Водитель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, а владельца автотранспортного средства суд обязал выплатить моральный вред в размере 50 тысяч рублей и расходов на сумму 7 тысяч рублей.

Исполнительное производство возбуждено в Шебекинском районном отделе судебных приставов. Не согласный с решением суда, должник не торопился исполнять требование исполнительного документа. Установив его имущественное положение, судебный пристав — исполнитель обратил взыскание на банковские счета, а также наложил арест на автотранспорт.

Навестив должника, судебные приставы разъяснили последствия уклонения от исполнения решения суда и предупредили о возможных ограничениях в праве управления автотранспортным средством, а также в праве на выезд за пределы страны.

После этого, сумма долга по исполнительному производству, а также исполнительский сбор в размере 3990 рублей были оплачены. Денежные средства перечислены потерпевшему, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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