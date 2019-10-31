Под Белгородом при столкновении праворукой «Тойоты» с манипулятором погибла женщина
Смертельное ДТП произошло 31 октября около 13 часов 30 минут в поселке Маслова Пристань, на 18 километре автодороги «Белгород – Шебекино – Волоконовка». По предварительным данным, 64-летний водитель «Тойоты Короны» при выезде со второстепенной дороги на главную не пропустил манипулятор «Хендай» под управлением 59-летнего мужчины.
- В результате столкновения 63-летняя пассажирка легкового автомобиля от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель «Тойоты» доставлен в лечебное учреждение, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU