Фонд развития моногородов выдаст займ под 0% на строительство элеватора на Белгородчине
Фонд развития моногородов выдаст беспроцентный займ на строительство высокоэффективного элеватора для хранения зерна в Губкине. Сумма займа составит 240 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Губкинского горокруга.
За счет средств Фонда планируется строительство элеватора полного цикла. Мощность единовременного хранения зерна составит до 50 000 тонн, в том числе первая очередь мощностью 40 тысяч тонн единовременного хранения будет построена и запущена в эксплуатацию в сентябре 2020 года.
«Для Фонда это десятое, юбилейное соглашение о выдаче займа под 0%. В Губкине будет построен современный элеватор для хранения зерна, который обеспечит работой порядка 30 человек», - отметила генеральный директор фонда «Моногорода.РФ» Ирина Макиева.
Технические возможности элеватора позволит вести прием и отгрузку порядка 1 тысячи тонн зерна в сутки. Общая сумма проекта составляет 303 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU