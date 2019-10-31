Фонд развития моногородов выдаст займ под 0% на строительство элеватора на Белгородчине

СЕГОДНЯ 16:28 2019-10-31T16:28:55+03:00

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Фонд развития моногородов выдаст беспроцентный займ на строительство высокоэффективного элеватора для хранения зерна в Губкине. Сумма займа составит 240 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Губкинского горокруга.

За счет средств Фонда планируется строительство элеватора полного цикла. Мощность единовременного хранения зерна составит до 50 000 тонн, в том числе первая очередь мощностью 40 тысяч тонн единовременного хранения будет построена и запущена в эксплуатацию в сентябре 2020 года.

«Для Фонда это десятое, юбилейное соглашение о выдаче займа под 0%. В Губкине будет построен современный элеватор для хранения зерна, который обеспечит работой порядка 30 человек», - отметила генеральный директор фонда «Моногорода.РФ» Ирина Макиева.

Технические возможности элеватора позволит вести прием и отгрузку порядка 1 тысячи тонн зерна в сутки. Общая сумма проекта составляет 303 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU