2019-10-31T14:56:48+03:00
Звезды

В Белгородской филармонии выступят вместе китайский и российский симфонические оркестры

Они создадут музыкальные портреты обеих стран
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской филармонии выступят вместе китайский и российский симфонические оркестрыВ Белгородской филармонии выступят вместе китайский и российский симфонические оркестрыФото: "КП" Архив
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12 ноября в Большом зале Белгородской филармонии выступят симфонический оркестр города Чанша (главный дирижёр — Сяо Мин) и симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии (дирижёр — лауреат международного конкурса дирижёров им. Е. Светланова Дмитрий Филатов). Солистка — Лао Ли.

Вместе они создадут музыкальные портреты обеих стран. Музыканты представят знаковые симфонические сочинения русских и китайских композиторов: прозвучат Люй Цимин — «Ода красному флагу», Хэ Анжаньхао - Чэнь Ган – «Влюблённые бабочки» - концерт для скрипки с оркестром, Сяо Яю – «За деревней», Шостакович — Праздничная увертюра, Бородин — «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь», Чайковский — Итальянское каприччио.

14 ноября эту программу представят в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Напомним, что в июле этого года по приглашению китайской стороны музыканты Белгородского симфонического оркестра совместно с китайскими музыкантами выступили в городах Чанша, Лоуди и Чжанцзяцзе. Чествование юбилея дружбы России и Китая состоялось и в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга: под управлением Дмитрия Филатова и Чжоу Сяофен выступил Хунаньский молодежный симфонический оркестр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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